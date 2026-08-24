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24 августа, 17:21

Пожар в ресторане в Уфе локализовали на площади 670 квадратов

Обложка © «Макс» / МЧС Башкортостана

Обложка © «Макс» / МЧС Башкортостана

Распространение огня в ресторане Уфы удалось остановить на площади 670 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Башкирии.

«Локализация пожара объявлена на площади 670 кв. метров»,заявили в ведомстве.

Локализация означает, что пламя больше не распространяется и созданы условия для его полного тушения. Сведения о причинах возгорания и возможных пострадавших пока не приводятся.

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Напомним, сегодня в Уфе загорелся ресторан Dasko Garden, огонь охватил крышу заведения. Площадь пожара стремительно выросла со 100 до 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек, на месте работают более 70 сотрудников и 24 единицы техники. О пострадавших не сообщалось.

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Юрий Лысенко
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