За день системы ПВО сбили 42 украинских БПЛА над регионами РФ
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника самолётного типа над регионами РФ и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым», — сказали в военном ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Силы ПВО сбили почти тысячу беспилотников самолётного типа, а также 17 управляемых авиабомб и 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
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