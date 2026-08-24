За день системы ПВО сбили 42 украинских БПЛА над регионами РФ

За минувший день системы ПВО сбили 42 украинских беспилотника самолётного типа над регионами РФ и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым», — сказали в военном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Силы ПВО сбили почти тысячу беспилотников самолётного типа, а также 17 управляемых авиабомб и 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго».