Келлог объяснил идею мобилизации украинок опытом жены и дочери — но они отсиделись в тылу

Жена и дочь бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога, на опыт которых он сослался, призывая Украину мобилизовать женщин, служили в американской армии, однако сведений об их непосредственном участии в наземных боях нет. На это обратила внимание украинская «Страна». Келлог ранее заявил, что женщины способны воевать не хуже мужчин, и привёл в пример собственную семью.

«Моя жена воевала в Гренаде, а дочь — в Афганистане», — сказал он в интервью украинским СМИ.

Так, его дочь Меган Моббс окончила Военную академию США в Вест-Пойнте и стала офицером квартирмейстерской службы. В Афганистане она командовала подразделением воздушного снабжения, которое обеспечивало передовые базы грузами с воздуха. В её официальных биографиях не говорится об участии в наземных боях.

Супруга Келлога Пейдж также была офицером армии США и парашютисткой. Она служила во время американской операции на Гренаде в 1983 году. Открытые биографические сведения подтверждают участие в операции, однако данных о том, что она лично участвовала в перестрелках или штурмах, нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Келлог призвал начать мобилизацию украинских женщин. Бывший спецпредставитель Трампа заявил, что женщины способны выполнять военные задачи наравне с мужчинами, и в качестве аргумента привёл именно опыт своей супруги и дочери. При этом действующее украинское законодательство всеобщей принудительной мобилизации женщин пока не предусматривает.