«Небо — мой лимит»: Исинбаева вспомнила путь к своему вечному рекорду

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева призналась, что даже спустя годы после завершения карьеры продолжает мысленно проживать каждый прыжок, когда смотрит соревнования женщин с шестом. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Мои мышцы до сих пор помнят ощущения прыжка: от разбега до полёта. Глядя на экран, я мысленно прыгаю вместе с девочками в секторе, анализирую их технику», — сказала спортсменка.

По словам Исинбаевой, особенно сильно соревновательный азарт возвращается, когда планка поднимается на серьёзную высоту. В такие моменты, как выразилась олимпийская чемпионка, в ней просыпается «та самая Исинбаева».

Она также вспомнила свой мировой рекорд — 5,06 метра. Россиянка подчеркнула, что помнит «каждый сантиметр» пути к этой высоте и воспринимает достижение как результат многолетней работы, веры команды и поддержки болельщиков.

«Пусть 5,06 служит для них не только маяком, но и доказательством любимой фразы, родившейся в прыжковом секторе перед установлением очередного мирового рекорда: «небо — мой лимит», — сказала Исинбаева.

Ранее Life.ru рассказывал о пяти рекордах российских и советских спортсменов, изменивших мировой спорт. В подборку вошло и достижение Исинбаевой в 5,06 метра, установленное в 2009 году. Россиянка стала первой женщиной в истории, преодолевшей пятиметровую отметку, а её лучшее достижение до сих пор никто не превзошёл.