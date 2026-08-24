Алиханов открыл завод металлорежущего инструмента в Нижегородской области

Первый корпус завода металлорежущего инструмента полного цикла запустили в нижегородской ОЭЗ «Кулибин». В церемонии открытия принял участие глава Минпромторга Антон Алиханов, сообщает ТАСС.

Предприятие «Аксис» будет изготавливать продукцию из российских материалов. В перечень вошли твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, свёрла, развёртки и вставки.

Инструменты предназначены для современных станков и обрабатывающих центров. Их планируют применять в авиа- и судостроении, автопроме, энергетике, металлургии, железнодорожном машиностроении, радиоэлектронике, ОПК и ракетно-космической отрасли.

«Спектр их применения самый широкий», — отметил Алиханов.

Общие вложения в проект превысили 3,5 млрд рублей. На запуск первой очереди направили 1,389 млрд рублей.

После выхода предприятия на запланированные мощности здесь должны появиться более 400 рабочих мест. В дальнейшем на территории ОЭЗ намерены создать региональный станкоинструментальный кластер.

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