В Уфе ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе

Открытое горение в ресторанном комплексе Dasko Garden в Уфе ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России. Сейчас пожарные проливают конструкции и разбирают завалы, чтобы исключить повторное возгорание. Причина пожара пока не называется.

Возгорание произошло на крыше трёхэтажного ресторанного комплекса в парке имени Мажита Гафури. До прибытия спасателей из здания эвакуировали 60 человек.

Напомним, как ранее сообщал Life.ru, огонь охватил ресторанный комплекс Dasko Garden в Уфе. Пламя распространилось по крыше заведения, а площадь пожара сначала выросла со 100 до 300 квадратных метров. К тушению привлекли более 70 спасателей и 24 единицы техники.