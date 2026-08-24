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Регион
24 августа, 18:23

В Уфе ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Открытое горение в ресторанном комплексе Dasko Garden в Уфе ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России. Сейчас пожарные проливают конструкции и разбирают завалы, чтобы исключить повторное возгорание. Причина пожара пока не называется.

Возгорание произошло на крыше трёхэтажного ресторанного комплекса в парке имени Мажита Гафури. До прибытия спасателей из здания эвакуировали 60 человек.

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Напомним, как ранее сообщал Life.ru, огонь охватил ресторанный комплекс Dasko Garden в Уфе. Пламя распространилось по крыше заведения, а площадь пожара сначала выросла со 100 до 300 квадратных метров. К тушению привлекли более 70 спасателей и 24 единицы техники.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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