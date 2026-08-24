В Адыгее потушили пожар на территории логистического центра Ozon

В Адыгее ликвидировали возгорание на территории логистического центра Ozon. Об этом рассказали в пресс-службе правительстве республике.

«В 20:40 объявлена ликвидация пожара на территории логистического центра в Тахтамукайском районе», — говорится в сообщении.