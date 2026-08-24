В Адыгее потушили пожар на территории логистического центра Ozon
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В Адыгее ликвидировали возгорание на территории логистического центра Ozon. Об этом рассказали в пресс-службе правительстве республике.
«В 20:40 объявлена ликвидация пожара на территории логистического центра в Тахтамукайском районе», — говорится в сообщении.
Напомним, пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгее начался после атаки украинских БПЛА. На месте прибыли силы МЧС и спасательные подразделения. О пострадавших не сообщалось. При этом объект серьёзно не пострадал и скоро откроется.
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