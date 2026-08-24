Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне
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Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне — столице одноимённой области России. Об этом пишут украинские СМИ. Что именно повреждено, не указывается.
Известно, что в момент хлопков в городе была объявлена воздушной тревоги. При этом на момент публикации сирены отключены.
Ранее Минобороны отчиталось об ударах по портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Помимо прочего, поражён сухогруз и три резервуара с горюче-смазочными материалами.
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