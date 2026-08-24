США исключили Сирию из списка государств — спонсоров терроризма

Сирия больше не числится в американском перечне государств — спонсоров терроризма. Об этом сообщил Минфин США.

В ведомстве заявили, что Госдепартамент завершил процедуру исключения страны 24 августа. Решение стало частью обещанного президентом Штатов Дональдом Трампом смягчения санкций против Дамаска.

«Во исполнение обещания президента Трампа смягчить санкции против Сирии Государственный департамент США сегодня исключил Сирию из списка государств — спонсоров терроризма», — говорится в сообщении.

Процесс начался 8 июля, когда Трамп уведомил Конгресс о намерении изменить статус страны. После этого американским законодателям отвели 45 дней на рассмотрение решения.

Сирия находилась в перечне с 1979 года. После её исключения в американском списке государств — спонсоров терроризма остаются Иран, КНДР и Куба.

Ранее Life.ru сообщал, что Сирия впервые после падения режима Башара Асада возобновляет прямое авиасообщение с Россией. Авиакомпания Syrian Airlines открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Дамаском: первый вылет запланирован на 16 августа, далее самолёты будут отправляться раз в неделю по воскресеньям. В столице России рейсы принимает аэропорт Шереметьево, продолжительность полёта составит около 4 часов 50 минут, стоимость билета эконом-класса начинается примерно от 350 долларов.