Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 18:50

В Брянской области мужчина погиб, наступив на взрывное устройство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

В Брянской области мужчина погиб после того, как наступил на взрывное устройство. На месте происшествия сотрудники Росгвардии нашли ещё 15 взрывных устройств, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Сейчас территорию оцепили. Специалисты продолжат разминирование в светлое время суток.

«Территория оцеплена, разминирование продолжится в светлое время суток», — сообщил Ковальчук. Врио губернатора призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к опасным участкам.

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на детский центр в Краснодаре
СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на детский центр в Краснодаре

Ранее три украинских беспилотника атаковали село Песчаное Беловского района Курской области. В результате атаки ранения получили четверо мужчин. Один из них попытался уехать на автомобиле от преследовавшего его БПЛА, однако попал в ДТП.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar