В Брянской области мужчина погиб, наступив на взрывное устройство

В Брянской области мужчина погиб после того, как наступил на взрывное устройство. На месте происшествия сотрудники Росгвардии нашли ещё 15 взрывных устройств, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Сейчас территорию оцепили. Специалисты продолжат разминирование в светлое время суток.

«Территория оцеплена, разминирование продолжится в светлое время суток», — сообщил Ковальчук. Врио губернатора призвал жителей соблюдать осторожность и не приближаться к опасным участкам.

Ранее три украинских беспилотника атаковали село Песчаное Беловского района Курской области. В результате атаки ранения получили четверо мужчин. Один из них попытался уехать на автомобиле от преследовавшего его БПЛА, однако попал в ДТП.