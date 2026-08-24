Ворон Гоша тоскует по хозяину, но чувствует себя хорошо и живёт в том же вольере

Ручной ворон Гоша остался в прежнем вольере и чувствует себя хорошо после смерти своего хозяина Александра Чугайнова. Об этом рассказали родственники блогера.

Птица сохраняет активность, нормально передвигается и не отказывается от еды. Семья продолжает кормить питомца и обеспечивать ему необходимый уход.

«С ним всё хорошо. Он сидит, бегает, прыгает. Да, он скучает по Саше. Сидит и смотрит в сторону огорода», — сообщил брат Александра Алексей.

По его словам, близкие стараются постепенно наладить контакт с Гошей. Пока ворон остаётся в привычном для него месте.

Александр Чугайнов умер 19 августа в возрасте 29 лет. После известия о его смерти многочисленные подписчики начали спрашивать родственников о дальнейшей судьбе питомца.

Блогер нашёл Гошу птенцом в 2020 году, выходил его и научил десяткам команд. Совместные ролики сделали ворона известным, а аудитория созданных Чугайновым каналов выросла до нескольких миллионов человек.

Напомним, в Пермском крае умер блогер Александр Чугайнов, известный по каналам «Ворон ТV» и «Жизнь вОрона Гоши». Он стал победителем всероссийского конкурса «Видели Видео». История дуэта началась весной 2020 года, когда Александр нашёл в лесу воронёнка, чьё гнездо разрушила гроза, и забрал его домой. Птица выучила цвета, различала предметы, выполняла команды и даже играла в крестики-нолики. Причина смерти официально не озвучивалась.