В Киргизии начали спуск тел двух альпинистов с пика Курумды

Спасатели обнаружили тела двух участников пропавшей белорусско-литовской группы на пике Курумды в Киргизии и начали их спуск. Поиски третьего альпиниста продолжаются, сообщил руководитель поисково-спасательной операции Александр Смирнов в соцсетях.

Утром 24 августа вертолёт доставил на ледник на высоте около 4300 метров группу из пяти альпинистов-спасателей. Они разбили лагерь и приступили к работе на склоне.

«К вечеру они обнаружили тела двоих участников группы. Начаты работы по спуску. Поиски третьего продолжаются», — сообщил Смирнов.

В пропавшую группу входили белорусы Максим Полянский и Николай Свиридов, а также гражданин Литвы Сергей Рубцов. Все трое 1 августа поднялись на вершину Курумды, а 2 августа в последний раз вышли на связь. К автомобилю, который должен был ждать их 4 августа, группа не вернулась.

Напомним, ранее Life.ru сообщал о завершении поискового этапа операции на Курумды. Тогда с помощью дронов удалось определить предполагаемое место срыва группы и зафиксировать местонахождение трёх тел. После этого спасатели начали готовить отдельную высокогорную операцию по их спуску и последующему опознанию.