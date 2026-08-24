Торговая война возвращается? США готовят новый удар пошлинами по Китаю

США готовятся ввести новые пошлины на товары из Китая перед возможной встречей американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Вашингтон рассматривает возможность установить тариф в размере 7,5%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые ограничения связаны с претензиями американской стороны к Китаю из-за избыточных производственных мощностей. После введения дополнительных тарифов общий уровень пошлин на китайский импорт может вернуться примерно к 20%.

«США намерены ввести 7,5-процентные пошлины на китайские товары, обвинив Китай в избыточных производственных мощностях, незадолго до запланированной в следующем месяце встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа», – говорится в публикации агентства.

При этом окончательное решение по размеру тарифов ещё не принято. По данным источников, республиканец может объявить о более высокой ставке, но временно приостановить часть ограничений, чтобы фактически они составили 7,5%.

Одновременно Вашингтон и Пекин обсуждают возможность продления торгового соглашения, которое установило годичное перемирие между странами. Действие договорённостей истекает 10 ноября. Новые меры могут стать очередным витком торгового противостояния двух крупнейших экономик мира. Часть американских пошлин на китайские товары была введена ещё во время первого президентского срока Трампа и сохранялась при администрации Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин на автомобили, автозапчасти и сталь до 50%. Американский лидер объяснил решение затяжным торговым спором и заявил, что Вашингтон больше не намерен предоставлять Оттаве особые условия. При этом официальные данные о торговле двух стран расходятся с оценками президента США.