Трамп сместил «пошлины» на пятое место в рейтинге любимых слов

Американский лидер Дональд Трамп ещё недавно называл «пошлины» своим любимым словом, но теперь оно оказалось лишь на пятом месте в личном рейтинге. Республиканец связал это с насмешками со стороны «фейковых» СМИ.

Он заявил, что любит это слово, поскольку введённые тарифы, по его оценке, сделали США очень богатыми. Однако затем СМИ стали задаваться вопросом, почему именно оно оказалось для президента важнее Бога, религии, жены, детей и семьи. И лишь после смены приоритетов проблемы со СМИ, по его словам, исчезли.

Высказывание прозвучало на фоне судебных последствий тарифов, введённых администрацией президента на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях — IEEPA. В начале августа в Суд по международной торговле США были представлены документы, согласно которым импортёрам уже вернули около $100 млрд. Причиной возврата стало решение Верховного суда США. Суд постановил, что закон не давал президенту полномочий вводить такие тарифы.

Ранее Дональд Трамп объявил о трёхдневной отсрочке введения 50% таможенных пошлин на канадские товары. Новые тарифы должны были начать действовать утром 19 августа, однако американский лидер заявил о достижении договорённости между Вашингтоном и Оттавой. Он также допустил возобновление проекта нефтепровода Keystone XL, который должен был соединить канадскую провинцию Альберта с американским штатом Небраска и был остановлен при администрации Джо Байдена.