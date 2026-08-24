Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, потерпит фиаско на выборах, которые пройдут в федеральной земле Саксония-Анхальт в сентябре. Такое мнение высказала Сара Вагенкнехт, основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ).

«В Саксонии-Анхальт ХДС с треском проиграет выборы. Люди хотят начать с чистого листа», — сообщила Вагенкнехт в интервью журналу Spiegel.

Политик также призвала покончить с «идиотизмом в виде брандмауэров» — то есть с практикой, когда бойкотируются любые инициативы набирающей популярность оппозиционной партии АдГ и исключается любая форма взаимодействия с ней.

Большинство жителей Германии сомневаются, что канцлер Фридрих Мерц сохранит свой пост до конца текущего срока полномочий, который истекает в 2029 году. Согласно данным исследования, 36% респондентов допускают, что политик останется у власти в 2026-м, но покинет кресло до следующих выборов. При этом каждый пятый опрошенный (18%) прогнозирует его отставку уже в ближайшие месяцы. Лишь 29% уверены, что Мерц сможет отработать весь срок до 2029 года. Остальные 17% не смогли дать определённого ответа.