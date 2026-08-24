Калининградский зоопарк рассказал, чем питается крокодил Люда

Кубинский крокодил Люда из Калининградского зоопарка завтракает раз в неделю. За один приём пищи она получает 3,5 килограмма говядины и путассу. Сотрудники зоопарка кормят рептилию только при температуре от 23 градусов.

«Мужественная команда сектора «Террариум» кормит Люду строго при температуре плюс 23 и выше. Тогда Людины ферменты работают на полную катушку», — сообщает зоопарк.

Температура напрямую влияет на пищеварение крокодила. Когда воздух становится холоднее, обмен веществ у Люды замедляется. В таких условиях организм не успевает нормально переварить пищу.

Ранее в Московском зоопарке впервые за несколько лет родилась самка лесного северного оленя. Детёныш появился на свет 24 мая, в день рождения её матери по кличке Малышка. Роды прошли без осложнений, однако мать отказалась кормить дочь молоком. Теперь сотрудники зоопарка дают оленёнку специальную смесь.