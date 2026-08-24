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24 августа, 20:39

Калининградский зоопарк рассказал, чем питается крокодил Люда

Крокодил Люда завтракает раз в неделю, съедая 3,5 кг говядины и путассу

Обложка © Telegram / Калининградский зоопарк

Обложка © Telegram / Калининградский зоопарк

Кубинский крокодил Люда из Калининградского зоопарка завтракает раз в неделю. За один приём пищи она получает 3,5 килограмма говядины и путассу. Сотрудники зоопарка кормят рептилию только при температуре от 23 градусов.

«Мужественная команда сектора «Террариум» кормит Люду строго при температуре плюс 23 и выше. Тогда Людины ферменты работают на полную катушку»,сообщает зоопарк.

Температура напрямую влияет на пищеварение крокодила. Когда воздух становится холоднее, обмен веществ у Люды замедляется. В таких условиях организм не успевает нормально переварить пищу.

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Лия Мурадьян
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