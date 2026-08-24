В ДНР 24 августа при атаках БПЛА пострадали шесть жителей, в том числе подросток

Шесть жителей ДНР, включая подростка, получили ранения в результате атак беспилотников, сообщил глава республики Денис Пушилин. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают медицинскую помощь.

«Шесть мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

В селе Новопетриковка Великоновоселковского муниципального округа ранения получили подросток 2011 года рождения и мужчина 1988 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадала девушка 2006 года рождения.

На трассе Р-150 Донецк — Горловка возле Пантелеймоновки беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранения получили женщина 1991 года рождения и мужчина 2000 года рождения. Ещё один водитель, мужчина 1966 года рождения, пострадал на дороге Ждановка — Еленовка возле Ждановки.

Всего в регионе получили повреждения шесть гражданских объектов, четыре грузовых и три легковых автомобиля, а также спецтехника. Повреждения зафиксировали в Донецке, Горловке, Енакиево и Дебальцево, а также в Волновахском, Великоновоселковском, Володарском, Шахтёрском и Ясиноватском муниципальных округах.

Ранее беспилотник повторно атаковал Мелитополь. Дрон ранил двух сотрудников МЧС. Спасатели тушили автозаправочную станцию, загоревшуюся после предыдущего удара БПЛА. Информация о характере ранений сотрудников МЧС и их состоянии пока не приводится.