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24 августа, 20:27

В Пятигорске загорелась сухая трава у подножия горы Машук

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сухая трава загорелась на горе Горячей у подножия горы Машук в Пятигорске. Огонь распространился примерно на 3 тыс. квадратных метров. О пожаре сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели направили к месту возгорания технику и сотрудников для тушения сухостоя.

По данным ведомства, работали 10 человек и три единицы техники. Возгорание ликвидировали.

В Уфе ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе
В Уфе ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе

Ранее пожар произошёл в ресторанном комплексе Dasko Garden в Уфе. Огонь распространился по крыше здания. Сначала площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров, затем увеличилась до 300. Для тушения пожара привлекли более 70 спасателей и 24 единицы техники.

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Лия Мурадьян
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