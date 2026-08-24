В Пятигорске загорелась сухая трава у подножия горы Машук

Сухая трава загорелась на горе Горячей у подножия горы Машук в Пятигорске. Огонь распространился примерно на 3 тыс. квадратных метров. О пожаре сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели направили к месту возгорания технику и сотрудников для тушения сухостоя.

По данным ведомства, работали 10 человек и три единицы техники. Возгорание ликвидировали.

Ранее пожар произошёл в ресторанном комплексе Dasko Garden в Уфе. Огонь распространился по крыше здания. Сначала площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров, затем увеличилась до 300. Для тушения пожара привлекли более 70 спасателей и 24 единицы техники.