Ил-76 МЧС России за 4 дня сбросил почти 800 тонн воды на очаги пожаров в Сербии

Самолёт Ил-76 МЧС России за четыре дня работы в Сербии совершил 19 вылетов и сбросил почти 800 тонн воды на очаги природных пожаров. Российская авиация помогла спасателям бороться с огнём в наиболее сложных районах, где наземным подразделениям было трудно добраться до очагов возгорания.

Российский Ил-76 выполнил 19 вылетов на тушение пожаров в Сербии. Видео © Max / МЧС России

В пресс-службе МЧС России сообщили, что экипаж воздушного судна выполнил задачи в условиях сильного задымления и сложного рельефа местности.

«За четыре дня работы самолёт Ил-76 МЧС России совершил 19 вылетов и сбросил на очаги пожаров 798 тонн воды», — говорится в сообщении ведомства.

Сербские специалисты отметили, что российский самолёт позволяет быстро снижать интенсивность огня и помогает наземным группам продолжать ликвидацию последствий пожаров. Начальник штаба по чрезвычайным ситуациям в Нише Срджан Митрович заявил, что эффект от сбросов становится заметен уже через несколько минут.

«Когда Ил-76 МЧС России заходит в зону сброса воды, мы видим реальный результат уже через несколько минут. Пламя теряет силу, а наземные подразделения получают возможность ликвидировать оставшиеся пожары», — отметил он.

Особое значение российской помощи подчеркнули и в сербских экстренных службах. Представитель сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Лука Чаушич рассказал, что страна получила поддержку крупнейшего пожарного самолёта по вместимости.

«Благодаря сложившейся координации между нашими странами мы получили самый большой самолёт в мире по вместимости — 42 тонны. Ил-76 МЧС России очень помог нам», — заявил Чаушич.

В сербских службах добавили, что российский экипаж работает в самых труднодоступных местах и способен точно наносить удары по основным очагам возгорания даже при сильном дыме.

Ранее Life.ru писал, что российский Ил-76 МЧС ликвидировал основные очаги природных пожаров в Сербии. Самолёт был направлен в страну для помощи местным спасателям в борьбе с масштабными возгораниями. В ведомстве отмечали, что благодаря совместной работе удалось остановить распространение огня.