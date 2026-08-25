Россия не станет заключать договорённости с Украиной, если они затронут интересы безопасности страны. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

«Никаких договорённостей за счет интересов безопасности России не будет. Никакая частота заседаний СБ по Украине ничего не изменит», — сказал он.

Небензя также заявил, что попытки навязать России прекращение огня ради временной остановки боевых действий не приведут к результату. По его словам, Киев получил бы передышку для перегруппировки сил и нового вооружения.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский вместе с США и европейскими странами разработал новый «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. В документе, как утверждает экс-комик, предусмотрены прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии соприкосновения и создание буферной зоны. При этом в Белом доме заявили о наличии ещё нескольких предложений.