Страны Европы, которые сейчас заявляют о стремлении к миру, на протяжении нескольких лет поставляли оружие Украине. Они помогали Киеву усиливать военный потенциал и использовать его для давления на Россию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали её в инструмент военно-политического давления на Россию», — сказал Небензя.

Он добавил, что страны Европы также поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых Минских договорённостей. По словам постпреда, европейские государства рассчитывали на «стратегическое поражение России» и с нетерпением следили за развитием конфликта.

Небензя отметил, что теперь эти же страны заявляют в Совете Безопасности ООН о своей непричастности к конфликту и утверждают, что лишь помогают Украине защищаться.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что для работы украинской ПВО зимой 2026–2027 годов Киеву потребуется до 360 ракет для комплексов Patriot. Украина также рассчитывает приобрести часть боеприпасов из американских запасов и готова оплатить их. По словам экс-комика, таким способом Киев планирует получить от 5% до 10% необходимого количества ракет.