24 августа ракетную опасность объявили сразу в четырёх регионах России

Ракетная опасность вечером 24 августа затронула сразу несколько российских регионов. Предупреждения разместили власти Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал жителей соблюдать меры безопасности во время действия сигнала. Тем, кто находится дома, он рекомендовал отойти от окон. Жителям на улице или в транспорте глава региона посоветовал зайти в ближайшее здание и не приближаться к окнам.

О ракетной опасности в Тульской области сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Позже аналогичный сигнал объявили в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков предупредил жителей региона о ракетной угрозе в своём канале на платформе «Макс».

О введении режима ракетной опасности также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Накануне вечером Вооружённые силы Украины атаковали территорию ДНР. В результате ударов беспилотников ранения получили шесть жителей республики, среди них один подросток. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.