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Регион
24 августа, 21:46

24 августа ракетную опасность объявили сразу в четырёх регионах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Ракетная опасность вечером 24 августа затронула сразу несколько российских регионов. Предупреждения разместили власти Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал жителей соблюдать меры безопасности во время действия сигнала. Тем, кто находится дома, он рекомендовал отойти от окон. Жителям на улице или в транспорте глава региона посоветовал зайти в ближайшее здание и не приближаться к окнам.

О ракетной опасности в Тульской области сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Позже аналогичный сигнал объявили в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков предупредил жителей региона о ракетной угрозе в своём канале на платформе «Макс».

О введении режима ракетной опасности также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

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Лия Мурадьян
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