24 августа ракетную опасность объявили сразу в четырёх регионах России
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Ракетная опасность вечером 24 августа затронула сразу несколько российских регионов. Предупреждения разместили власти Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал жителей соблюдать меры безопасности во время действия сигнала. Тем, кто находится дома, он рекомендовал отойти от окон. Жителям на улице или в транспорте глава региона посоветовал зайти в ближайшее здание и не приближаться к окнам.
О ракетной опасности в Тульской области сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Позже аналогичный сигнал объявили в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков предупредил жителей региона о ракетной угрозе в своём канале на платформе «Макс».
О введении режима ракетной опасности также сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Накануне вечером Вооружённые силы Украины атаковали территорию ДНР. В результате ударов беспилотников ранения получили шесть жителей республики, среди них один подросток. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.
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