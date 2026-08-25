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24 августа, 21:57

Лишь 50 из 193 стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Только 50 из 193 государств — членов Организации Объединённых Наций поддержали заявление по Украине с критикой в адрес России. Об этом свидетельствует трансляция заседания на сайте ООН.

Заявление представил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Авторы документа назвали действия России «незаконным полномасштабным военным вторжением» и призвали Москву согласиться на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня».

Большую часть участников заявления составили европейские страны, другие союзники Запада и Евросоюз. При этом США отказались присоединяться к документу.

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Ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло выступила на заседании Совета Безопасности организации. Она сообщила, что около половины российских военнопленных, которых опросило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказали о пытках или жестоком обращении на Украине. Она напомнила сторонам об обязательствах по международному гуманитарному праву и подчеркнула необходимость гуманного обращения со всеми военнопленными. Замгенсека ООН также призвала стороны активнее работать над освобождением военнопленных, которые всё ещё остаются в плену.

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Лия Мурадьян
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