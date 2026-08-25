Минздрав изменит правила медосмотра для сдачи ГТО с 1 сентября

В России с 1 сентября начнут действовать новые правила медицинского допуска к сдаче нормативов ГТО. Изменения коснутся порядка прохождения осмотров для детей и взрослых с разными группами здоровья.

Новый порядок предусматривает автоматический допуск к сдаче комплекса ГТО для людей с I и II группами здоровья. Соответствующие изменения содержатся в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Для детей с такими категориями здоровья дополнительное медицинское заключение не потребуется. При этом родители или сами участники смогут оформить его по собственному желанию.

Школьникам, которые планируют участвовать в спортивных соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, потребуется обратиться к врачу по спортивной медицине и пройти дополнительные обследования.

Для участников с III или IV группой здоровья правила будут другими. Перед сдачей обычных нормативов ГТО им необходимо будет пройти осмотр у терапевта или педиатра.

Особые условия предусмотрены для детей с инвалидностью. Им потребуется направление к врачу по спортивной медицине, а решение о допуске будут принимать с учётом программы реабилитации, тяжести заболевания и выбранного вида нормативов.

Ранее Life.ru писал, что в России изменится порядок контроля за состоянием здоровья водителей. Медицинские организации будут передавать в МВД сведения о выявленных заболеваниях, которые могут стать препятствием для управления автомобилем. Новые правила должны сделать систему контроля более оперативной и снизить риски на дорогах.