Нефтяной танкер получил повреждения после атаки у берегов Омана

Нефтяной танкер оказался повреждён после атаки вблизи побережья Омана и потерял возможность продолжать движение. Об инциденте сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным организации, судно находилось примерно в девяти морских милях к северо-востоку от района Аш-Шишах, когда экипаж сообщил о попадании неизвестного снаряда.

«Капитан танкера сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего машинное отделение получило повреждения, а судно оказалось обездвижено», — говорится в сообщении UKMTO.

Экипаж находится в безопасности. Специалисты пока не сообщали о возможном загрязнении окружающей среды или других последствиях для акватории.

В организации уточнили, что название судна и его флаг пока не раскрываются. Также неизвестно, кто мог стоять за атакой. Инцидент произошёл на фоне сохраняющейся напряжённости в районе Ближнего Востока, где морские маршруты регулярно сталкиваются с угрозами для торгового судоходства.

Ранее нефтяной танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в Красном море. Судно получило повреждения в районе главной палубы, после чего на борту вспыхнул пожар. Все члены экипажа находятся в безопасности, их местонахождение подтверждено. Данных об экологическом ущербе пока нет.