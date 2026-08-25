В Массачусетсе рыбаки поймали гигантского марлина весом 571 кг

У побережья Массачусетса рыбаки поймали атлантического синего марлина весом 571,5 кг. Рыба достигала более 3,35 метра в длину. Если специалисты подтвердят рекорд, этот улов станет крупнейшим среди синих марлинов, которых когда-либо ловили у восточного побережья США. Об этом сообщило Associated Press.

По данным агентства, капитан рыболовного судна Сакко и его клиент Уолтер Чепмен поймали гигантскую рыбу в среду. После доставки на берег в Фалмуте специалисты взвесили марлина, его масса составила 571,5 кг.

Марлин весом в полтонны у берегов США. Видео © X / NTD News

Сначала капитан заметил над водой большой плавник и решил, что рядом находится огромная акула. Когда Сакко рассмотрел рыбу ближе, он понял, что перед ним атлантический синий марлин.

На поимку гигантской рыбы ушло около трёх часов. Всё это время Чепмен удерживал удочку с катушкой. Марлин несколько раз ударил лодку и оставил на транце несколько повреждений.

Ранее крупную хищную рыбу заметили и у берегов Сахалина. В Охотском море в невод недалеко от берега попалась тихоокеанская сельдевая акула. Рыбаки вытащили её на сушу. По словам жителей Сахалина, в последнее время морских хищниц всё чаще замечают возле побережья.