Жертвами нападения банды на город Кенскофф в Гаити стали более 40 человек

По меньшей мере 42 человека погибли в результате вооружённого нападения банды на город Кенскофф в Гаити в ночь на понедельник, сообщила местная радиостанция Tele Galaxie.

«На данный момент сообщается о 42 погибших, однако число жертв может оказаться больше», — говорится в сообщении радиостанции в соцсети X.

В ночь на 24 августа вооружённая банда напала на жителей города Кенскофф, пригорода Порт-о-Пренса. Администрация города сообщила о как минимум 30 погибших и нескольких раненых.

Ситуация с безопасностью на Гаити остаётся крайне напряжённой. Вооружённые группировки контролируют значительную часть Порт-о-Пренса и прилегающие районы. По оценкам ООН, за последние месяцы в городе погибло свыше 600 человек.

Тем временем более 90 моряков оказались в плену после новой серии пиратских нападений в Аденском заливе. После последнего захвата пираты и вооружённые грабители удерживают уже шесть судов. Воды региона вновь становятся слишком опасными для экипажей. В конце 2000-х пиратство у берегов Сомали серьёзно нарушило морские перевозки через Аденский залив и Индийский океан. Позднее число нападений удалось сократить благодаря международному патрулированию, однако теперь угроза вновь усиливается.