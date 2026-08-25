Не платите за стояк: В Госдуме дали инструкцию на случай засора канализации в доме

Жильцам многоквартирных домов не нужно оплачивать прочистку канализационных стояков, даже если управляющая компания пытается выставить дополнительный счёт. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что стояки канализации, которые проходят вертикально через все этажи, относятся к общему имуществу многоквартирного дома. Управляющая компания обязана проводить их профилактическую прочистку не реже одного раза в три месяца и устранять засоры в стояках за свой счёт, без каких-либо дополнительных сборов с жильцов.

Если стояк засорился, ваша обязанность — сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании по телефону, указанному в платёжном документе, на информационном стенде или на официальном сайте УК. Заявка должна быть зарегистрирована, а УК обязана направить аварийную бригаду для устранения засора. Никита Чаплин Депутат Госдумы

Если управляющая компания бездействует, отказывается проводить работы или требует оплаты, это прямое нарушение закона. В таком случае следует подать письменную жалобу в Государственную жилищную инспекцию, которая обязана провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений. Также можно обратиться в прокуратуру с заявлением о бездействии УК. Дополнительно можно направить обращение через портал «Госуслуги» или в местную администрацию.

«Главный совет: если засорился стояк — вызывайте УК и не платите. Это зона ответственности управляющей компании, и все работы должны выполняться за её счёт», — заключил чиновник.

Ранее Life.ru писал, что россияне могут добиться перерасчёта части коммунальных платежей после длительного отсутствия дома. Если жильцы были в отпуске больше пяти дней, в некоторых случаях можно уменьшить начисления за отдельные услуги. При этом сам факт поездки не освобождает от оплаты всей коммуналки, а правила зависят от наличия счётчиков и вида услуги.