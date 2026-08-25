Рэдулеску: Без европейских денег жители Румынии будут вынуждены есть траву

Румыния может столкнуться с тяжёлым экономическим кризисом, если не выполнит условия для получения новых выплат из европейских фондов. Об этом заявил советник главы Национального банка страны Еуджен Рэдулеску, предупредив о возможных последствиях для населения.

По его словам, программа европейского финансирования PNRR подходит к завершению, а без выполнения требований Бухарест рискует не получить последние транши. Чиновник считает, что ситуация осложняется политической нестабильностью и отсутствием полноценного правительства.

«Медленно, но верно мы движемся к катастрофе. Программа PNRR закончится, и Румыния не получит выгоды от последних траншей. Мы будем есть траву и кору деревьев», — написал Рэдулеску в социальных сетях.

Советник банка отметил, что страна сталкивается с серьёзными финансовыми проблемами: государственный долг превысил 60% ВВП, а бюджетный дефицит составляет около 6%. По его мнению, рассчитывать на быстрое увеличение доходов в таких условиях не приходится.

Также Рэдулеску раскритиковал профсоюзы, выступающие против сокращения расходов и снижения зарплат ради стабилизации бюджета. Он считает, что протесты лишь усложняют попытки властей исправить экономическую ситуацию.

Румыния стала лидером Евросоюза по росту цен на автомобильное топливо. За год бензин и дизель в стране подорожали на 24,2%. Почти такой же скачок зафиксирован в Германии и Литве — там стоимость горючего выросла на 22,9%. Следом идёт Болгария с показателем 22,2%. В среднем по Евросоюзу топливо за 12 месяцев стало дороже на 16,9%. При этом между отдельными странами разрыв оказался существенным.