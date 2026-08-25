Во Франции из-за смерча пострадали 26 человек, 2,8 тыс. домохозяйств обесточены

Сильный смерч прошёл в районе коммуны Пома на юге Франции. Стихия оставила без электричества около 2,8 тыс. домохозяйств и повредила примерно 100 домов. В результате происшествия пострадали 26 человек. Об этом сообщила региональная префектура департамента Од.

«В настоящее время без электричества остаются 2,8 тыс. домохозяйств», — говорится в заявлении ведомства.

Смерч на юге Франции. Видео © X / Jeo Albant

По данным префектуры, состояние пострадавших оценивают как средней тяжести. Для ликвидации последствий стихии в район направили 115 пожарных и спасателей. Упавшие на дороги деревья осложнили движение транспорта.

Смерч возник во время мощной грозы, которая прошла через регион. Национальная метеорологическая служба Météo-France объявила оранжевый уровень опасности из-за гроз сразу в 20 департаментах на юге страны. В их число вошёл и департамент Од.

Ранее смерч прошёл по Автозаводскому району Нижнего Новгорода. Сильный ветер сорвал крышу одного из домов. Очевидцы сняли на видео воронку над многоэтажками, после чего ветер поднял в воздух металлические листы кровли. Смерч сопровождали сильный ливень и мощные порывы ветра.