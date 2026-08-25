Китай призвал совместно работать по урегулированию конфликта на Украине

Китай выступил за совместную работу всех заинтересованных сторон для поиска долгосрочного решения украинского конфликта. Пекин считает, что урегулирование должно учитывать интересы участников и причины, которые привели к кризису.

С таким заявлением выступил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун на заседании Совета Безопасности организации по Украине. По его словам, сторонам необходимо отказаться от одностороннего подхода и сосредоточиться на создании устойчивой системы безопасности.

«Китай призывает все заинтересованные стороны руководствоваться долгосрочной перспективой, отстаивать концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, уважать законные опасения друг друга в области безопасности», — заявил дипломат.

Фу Цун подчеркнул, что выход из кризиса требует устранения его коренных причин и соблюдения принципов Устава ООН. По его словам, важно учитывать обеспокоенность всех сторон в сфере безопасности и искать решение через диалог.

Представитель Китая также отметил необходимость совместных усилий международного сообщества для продвижения политического урегулирования. При этом конкретного плана переговоров Пекин не представил.

Заседание Совбеза ООН по Украине прошло по инициативе западных стран. В ходе встречи представители разных государств выступили с оценками ситуации вокруг конфликта.

Только 50 из 193 государств — членов Организации Объединённых Наций поддержали заявление по Украине с критикой в адрес России. Заявление представил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Авторы документа назвали действия России «незаконным полномасштабным военным вторжением» и призвали Москву согласиться на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня». Большую часть участников заявления составили европейские страны, другие союзники Запада и Евросоюз. При этом США отказались присоединяться к документу.