Новый ГОСТ на мясо птицы для сосисок и колбасы начнёт действовать с 2027 года

В России разработали новый ГОСТ на мясо птицы механической обвалки. Этот вид сырья используют при производстве сосисок, варёной колбасы, пельменей, паштетов и некоторых начинок. Новый стандарт начнёт действовать с 1 января 2027 года. Информация об этом содержится в документах Росстандарта.

ГОСТ разделяет мясо механической обвалки на несколько видов — сырьё из кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек и индюшат. Производители используют его не только для колбасных изделий. Такое мясо также добавляют в пельмени, паштеты и начинки, например для блинчиков.

По новому стандарту производители смогут использовать охлаждённое или замороженное сырьё. Мясо после механической обвалки должно представлять собой мелко измельчённую пастообразную массу с вязкой консистенцией. Допустимый цвет — от светло-розового до красного. Серый оттенок стандарт не допускает. Запах должен соответствовать свежему мясу птицы.

ГОСТ также устанавливает требования к сырью для механической обвалки. Производители не смогут использовать мясо, которое замораживали больше одного раза. Кроме того, доля мякотных тканей в таком сырье должна составлять не менее 30%.

Также с 1 января 2027 года в России начнут действовать новые ГОСТы на мясные консервы и полуфабрикаты для детей. Стандарты установят требования к составу и видам такой продукции. В перечень консервов войдут, в частности, говядина и телятина с картофелем и морковью, а также свинина с кабачками под сметанным или томатным соусом.