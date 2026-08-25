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25 августа, 01:15

Премьер Дании пожаловалась на сообщения с насмешками над её «бородавкой» на носу

Метте Фредериксен. Обложка © Wikipedia / Christian Ursilva

Метте Фредериксен. Обложка © Wikipedia / Christian Ursilva

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ей приходит много сообщений с критикой её внешности. Она опубликовала скриншот сообщения от пользователя, представившегося пластическим хирургом, с советом исправить пятно на носу. В ответ Фредериксен заявила, что довольна собой и ей не нужны советы мужчины-хирурга.

«Я не могу сосчитать, сколько сообщений я получила по поводу своей внешности за это время. Особенно о том, что у меня некрасивые зубы и тонкие волосы. Что у меня некрасивая «бородавка» на носу. (Мне дают. — Прим. Life.ru) советы сделать курс ботокса», — пожаловалась Фредериксен.

Премьер Дании подчеркнула, что принимает себя такой, какая есть, и посоветовала желающим написать ей сосредоточиться на чём-то более важном, чем её нос.

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Алена Пенчугина
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