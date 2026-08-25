Премьер Дании пожаловалась на сообщения с насмешками над её «бородавкой» на носу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ей приходит много сообщений с критикой её внешности. Она опубликовала скриншот сообщения от пользователя, представившегося пластическим хирургом, с советом исправить пятно на носу. В ответ Фредериксен заявила, что довольна собой и ей не нужны советы мужчины-хирурга.

«Я не могу сосчитать, сколько сообщений я получила по поводу своей внешности за это время. Особенно о том, что у меня некрасивые зубы и тонкие волосы. Что у меня некрасивая «бородавка» на носу. (Мне дают. — Прим. Life.ru) советы сделать курс ботокса», — пожаловалась Фредериксен.

Премьер Дании подчеркнула, что принимает себя такой, какая есть, и посоветовала желающим написать ей сосредоточиться на чём-то более важном, чем её нос.

Ранее Life.ru писал, что российский юморист Александр Морозов может столкнуться с проблемами при предъявлении паспорта, так как его новая внешность после операции на лице сделала его неузнаваемым. Похудение на десятки килограммов и пластика лица могут создать редкую бытовую ситуацию, когда человек юридически остаётся тем же, при этом фотография в паспорте уже плохо помогает его опознать. Российские нормы прямо предусматривают замену внутреннего паспорта при существенном изменении внешности из-за заболевания либо медицинского вмешательства. Для этого к заявлению прикладывают старый паспорт, две фотографии и медицинское подтверждение операции или лечения.