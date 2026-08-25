С 1 сентября в России начнут действовать новые правила оказания платных медуслуг

Постановлением правительства России утверждены новые правила предоставления платных услуг медицинскими организациями, которые вступают в силу с 1 сентября. Новые правила разрешают заключать договор об оказании платных медицинских услуг через сайт, мобильное приложение или платформу «Макс».

Обновляются требования к содержанию договора об оказании платных медуслуг. В частности, при оказании анонимных услуг пациент освобождается от обязанности предоставлять паспортные данные.

Отдельные платные консультации и вмешательства (в том числе сверх стандарта) будут оказываться по желанию пациента. Для этого потребуется его письменное согласие.

Утверждённые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Также в сентябре изменятся правила возврата некоторых покупок из интернет-магазинов. Нововведения коснутся в том числе технически сложных товаров бытового назначения надлежащего качества — например, смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой техники из установленного правительством перечня технически сложных товаров. Подробнее — в материале Life.ru.