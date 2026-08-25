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Регион
25 августа, 02:54

В Кремле надеются, что визит Путина на саммит БРИКС в Индию состоится

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Кремле рассчитывают, что российский лидер Владимир Путин посетит Индию в сентябре и примет участие в саммите БРИКС. Двухдневная встреча лидеров стран объединения начнётся 12 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что такой визит состоится»,приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днём независимости
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днём независимости

В понедельник Владимир Путин провёл встречу в Кремле с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Глава индийского МИД также встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Российский вице-премьер возглавляет межправительственную комиссию с российской стороны.

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Лия Мурадьян
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