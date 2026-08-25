Отбывший срок за мошенничество экс-глава РАО Федотов скончался два года назад

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов умер в 2024 году после выхода из колонии, где отбывал наказание по делам о мошенничестве. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщили ТАСС в окружении бизнесмена.

Федотов покинул исправительное учреждение в 2023 году после второго уголовного дела. Его адвокат Денис Балуев подтвердил информацию о смерти бывшего руководителя РАО, но не стал раскрывать дополнительные подробности.

В 2020 году Пресненский суд Москвы признал Федотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что он руководил схемой с фиктивными выплатами за музыкальные произведения, которые фактически не использовались, а общий ущерб превысил 770 млн рублей.

По данным суда, деньги перечислялись на подконтрольные счета, после чего обналичивались. Федотов получил пять лет колонии общего режима по этому делу.

До этого он уже привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году его признали виновным по другому делу о мошенничестве и приговорили к полутора годам колонии. После этого он был освобождён условно-досрочно.

Ранее депутат Законодательного собрания Иркутской области Анатолий Обухов, обвиняемый в мошенничестве, отправился в зону СВО. Уголовное дело против парламентария связано с подозрениями в присвоении средств при оформлении авиабилетов для служебных поездок. Сам депутат не признаёт вину и утверждает, что документы могли быть подделаны.