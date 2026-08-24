Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 09:42

Обвиняемый в мошенничестве депутат КПРФ Обухов уехал на СВО

Обложка © VK / Анатолий Обухов

Обложка © VK / Анатолий Обухов

Депутат Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Анатолий Обухов, обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, отправился в зону СВО. Об этом парламентарий сообщил сам.

«И да, я не собираюсь уйти на СВО, уже убыл», — написал Обухов.

Уголовное дело касается событий 2021–2022 годов. По версии следствия, депутаты приобретали для служебных поездок дорогостоящие авиабилеты, после чего меняли их на билеты экономкласса, а разницу в стоимости присваивали. Расследование ведётся по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

Сам Обухов вину отрицает. Он утверждает, что его подписи в документах были подделаны, а аналогичные билеты якобы оформлялись не только на представителей КПРФ, но и на депутатов других фракций.

«Удар в спину России»: В КПРФ предложили признать телеканал «Спас» иноагентом
«Удар в спину России»: В КПРФ предложили признать телеканал «Спас» иноагентом

По словам парламентария, перевозчик уже установил этот факт. При этом фамилии других депутатов Обухов называть отказался, заявив, что считает их подписи также подделанными.

Депутат иркутского Заксобрания Евгений Сарсенбаев рассказал порталу IRcity.ru, что 21 августа Обухов позвонил ему уже из зоны боевых действий. Сарсенбаев заявил, что верит в невиновность коллеги, напомнив, что решение суда по уголовному делу пока не вынесено.

Дело против Обухова было возбуждено ещё в 2025 году. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий, в том числе ограничивал посещение вокзалов и аэропортов и использование средств связи.

От «макарошек» до польских СМИ: Путь скандалиста КПРФ Бондаренко, который привёл его в отделение
От «макарошек» до польских СМИ: Путь скандалиста КПРФ Бондаренко, который привёл его в отделение

Ранее Life.ru рассказывал, что обвиняемый по делу о хищении депутат петербургского Заксобрания Александр Малькевич также подписал контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.

Больше новостей о резонансных уголовных делах и судебных процессах — в разделе «Право» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • кпрф
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar