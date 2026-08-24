Обвиняемый в мошенничестве депутат КПРФ Обухов уехал на СВО

Депутат Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ Анатолий Обухов, обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве, отправился в зону СВО. Об этом парламентарий сообщил сам.

«И да, я не собираюсь уйти на СВО, уже убыл», — написал Обухов.

Уголовное дело касается событий 2021–2022 годов. По версии следствия, депутаты приобретали для служебных поездок дорогостоящие авиабилеты, после чего меняли их на билеты экономкласса, а разницу в стоимости присваивали. Расследование ведётся по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.

Сам Обухов вину отрицает. Он утверждает, что его подписи в документах были подделаны, а аналогичные билеты якобы оформлялись не только на представителей КПРФ, но и на депутатов других фракций.

По словам парламентария, перевозчик уже установил этот факт. При этом фамилии других депутатов Обухов называть отказался, заявив, что считает их подписи также подделанными.

Депутат иркутского Заксобрания Евгений Сарсенбаев рассказал порталу IRcity.ru, что 21 августа Обухов позвонил ему уже из зоны боевых действий. Сарсенбаев заявил, что верит в невиновность коллеги, напомнив, что решение суда по уголовному делу пока не вынесено.

Дело против Обухова было возбуждено ещё в 2025 году. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий, в том числе ограничивал посещение вокзалов и аэропортов и использование средств связи.