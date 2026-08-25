Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о планах усилить санкционное давление на Россию осенью. По её словам, новые ограничения должны стать частью мер для поддержки Украины и завершения конфликта.

«Я предлагаю ужесточить санкции против России этой осенью», — написала Каллас в соцсети X.

Заявление прозвучало в День независимости Украины. Глава евродипломатии отметила, что участвует в работе «коалиции желающих», где обсуждаются вопросы поддержки Киева, укрепления его обороны и подготовки помощи на зимний период.

Каллас также сообщила, что Евросоюз уже выделил Украине €8,47 млрд в рамках программы финансовой поддержки. По её словам, сейчас в Брюсселе готовят дополнительные меры помощи.

Ранее финский политик Армандо Мема раскритиковал инициативу Каи Каллас по расширению санкций против России. Он заявил, что новые ограничения вредят экономике Евросоюза и мешают поиску мирного решения. По мнению политика, Брюсселю стоит сосредоточиться на благосостоянии граждан, а не на дальнейшем санкционном давлении.