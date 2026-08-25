«Стреляли куда попало»: Пленный ВСУ рассказал о боях украинцев друг с другом

Украинские военнослужащие во время боёв могли принимать своих сослуживцев за противника и открывать по ним огонь. Об этом ТАСС рассказал пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владислав Богатырёв, ранее служивший замначальника 3-й заставы 4-го отряда Госпогранслужбы Украины.

По его словам, из-за страха и плохой ориентировки на местности бойцы иногда начинали хаотично стрелять по направлениям, не понимая, кто находится перед ними.

«Из-за страха начинали поливать пулями всё на свете, как со шланга, слева направо. И, подхватывая эту волну, бывало, что вся позиция, допустим, в составе 12 человек, 10 из которых стреляют из автомата куда попало, кидают гранаты и с двух краёв. Бойцы принимают друг друга за противника и идёт бой, реальный бой друг между другом», — рассказал Богатырёв.

Пленный утверждает, что подобные ситуации происходили из-за недостаточной подготовки и проблем с координацией между подразделениями. По его словам, военнослужащие могли обстреливать соседние позиции, не понимая, кто находится в районе цели.

«В связи с тем, что наших воинов профессионалами совсем не назовёшь, очень часто было, что прошуршала ветка, а они уже начали стрелять друг в направлении друга», — добавил Богатырёв.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Юрий Немченко рассказал о распределении мобилизованных в украинской армии. По его словам, бойцов старше 40 лет чаще отправляют в штурмовые подразделения, а молодых военнослужащих привлекают к работе с беспилотниками. Он также заявил, что сам столкнулся с такой практикой во время прохождения распределения.