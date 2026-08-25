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25 августа, 04:33

Полиция Нью-Йорка проверяет видео с вылезшими из канализации людьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Полиция Нью-Йорка начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором трое неизвестных выбираются из канализационного люка в центре Манхэттена. На кадрах люди в защитных комбинезонах и масках с фонарями на головах выходят рядом с железнодорожным вокзалом.

«Видеозапись изучается»,сообщили РИА «Новости» в городском управлении полиции.

По данным правоохранителей, пока никто не задержан. Предварительно, в кадр могли попасть люди, которые спускаются в канализационную систему в поисках ценных вещей.

Власти Нью-Йорка предупредили жителей об опасностях подземных коммуникаций. Среди рисков специалисты назвали токсичные газы, внезапные затопления, тесные проходы и неустойчивые поверхности.

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Ранее в испанском анклаве Сеута мигранты начали использовать канализацию и подземные тоннели, чтобы избежать депортации. Люди прятались в коллекторах и трубах после попыток попасть на территорию Испании из Марокко. Для контроля ситуации власти направили дополнительные силы полиции, которые начали поиски скрывающихся.

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Юния Ларсон
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