На Украине за отказ от службы готовы платить до 40 тысяч долларов. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, жители страны ищут разные способы избежать отправки в армию на фоне потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) и сообщений о нарушениях при мобилизации.

«Украинцы готовы платить за то, чтобы не попасть в армию, по 30-40 тысяч долларов, что является существенной суммой для среднестатистического украинца», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Мирошник отметил, что украинцы стараются найти любые возможности, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. При этом он обратил внимание на разницу между доходами граждан и суммами, которые они готовы отдавать за возможность не служить.

По словам дипломата, зарплата на Украине может составлять 5–7 тысяч гривен, или около 112–157 долларов. На этом фоне выплаты в десятки тысяч долларов за возможность избежать службы выглядят особенно значительными.

Ранее депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик призвал жёстко наказывать людей, которые нападают на сотрудников ТЦК. Он также выступил за публичную демонстрацию тел расстрелянных уклонистов. Такое заявление украинский депутат сделал после нападения во Львове, где местный житель зарезал сотрудника ТЦК и атаковал полицейского.