Экран вместо полигона: Танкисты ВСУ пересели с Leopard на симуляторы из-за дефицита топлива

Украинских танкистов собираются активнее обучать на симуляторах Leopard и Т-72 вместо реальных боевых машин. Первые тренажёры должны поступить в войска к октябрю, а необходимость нововведения связывают с экономией топлива и техники. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, Минобороны Украины закупило партию комплексов, имитирующих управление танками. Первый аппарат планируют доставить в 300-й учебный танковый полк центра «Десна» в Черниговской области до 30 сентября. Поставщиком выступит НПК «Энергия 2000», один симулятор оценивается примерно в 7 млн гривен — около 13 млн рублей.

Тренажёр воспроизводит кабину танка с рулём, педалями, коробкой передач и приборной панелью и способен работать от обычной электросети до 12 часов подряд. Инструктор может менять местность, погоду и время суток, а также имитировать поломку двигателя и другие неисправности. За действиями курсанта позволяет следить внешняя камера.

Переход к симуляторам связан в том числе с дефицитом топлива и потерями бронетехники. По подсчётам SHOT, с начала кампании Украина лишилась около 87 Leopard.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил, что из-за страха, слабой подготовки и плохой координации украинские бойцы во время боёв могли принимать сослуживцев за противника и открывать по ним огонь. По его словам, доходило до хаотичной стрельбы и взаимных обстрелов соседних позиций.