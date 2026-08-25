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25 августа, 05:47

Экран вместо полигона: Танкисты ВСУ пересели с Leopard на симуляторы из-за дефицита топлива

Танкистов ВСУ стали обучать на симуляторах Leopard и Т-72 из-за дефицита топлива

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Украинских танкистов собираются активнее обучать на симуляторах Leopard и Т-72 вместо реальных боевых машин. Первые тренажёры должны поступить в войска к октябрю, а необходимость нововведения связывают с экономией топлива и техники. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, Минобороны Украины закупило партию комплексов, имитирующих управление танками. Первый аппарат планируют доставить в 300-й учебный танковый полк центра «Десна» в Черниговской области до 30 сентября. Поставщиком выступит НПК «Энергия 2000», один симулятор оценивается примерно в 7 млн гривен — около 13 млн рублей.

Тренажёр воспроизводит кабину танка с рулём, педалями, коробкой передач и приборной панелью и способен работать от обычной электросети до 12 часов подряд. Инструктор может менять местность, погоду и время суток, а также имитировать поломку двигателя и другие неисправности. За действиями курсанта позволяет следить внешняя камера.

Переход к симуляторам связан в том числе с дефицитом топлива и потерями бронетехники. По подсчётам SHOT, с начала кампании Украина лишилась около 87 Leopard.

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Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил, что из-за страха, слабой подготовки и плохой координации украинские бойцы во время боёв могли принимать сослуживцев за противника и открывать по ним огонь. По его словам, доходило до хаотичной стрельбы и взаимных обстрелов соседних позиций.

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Владимир Озеров
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