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25 августа, 05:45

35 человек пострадали в аварии с автобусом и бензовозом в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Не менее 35 человек пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Кайсери. Там столкнулись автобус и бензовоз, пишет газета Star.

«В результате ДТП пострадали 35 человек, они были доставлены в различные больницы Кайсери», — сообщило издание.

Автобус ехал в Анкару, когда произошло столкновение. На место сразу выехали машины скорой, полиции и пожарных. Всех пострадавших доставили в больницы. От удара бензовоз перевернулся, и топливо разлилось по дороге. По предварительным данным, все пострадавшие — местные жители.

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Ранее Life.ru писал, что в Омской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли два человека, ещё четверо получили травмы, среди пострадавших оказался двухмесячный ребёнок.

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Наталья Афонина
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