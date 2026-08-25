35 человек пострадали в аварии с автобусом и бензовозом в Турции
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Не менее 35 человек пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Кайсери. Там столкнулись автобус и бензовоз, пишет газета Star.
«В результате ДТП пострадали 35 человек, они были доставлены в различные больницы Кайсери», — сообщило издание.
Автобус ехал в Анкару, когда произошло столкновение. На место сразу выехали машины скорой, полиции и пожарных. Всех пострадавших доставили в больницы. От удара бензовоз перевернулся, и топливо разлилось по дороге. По предварительным данным, все пострадавшие — местные жители.
Ранее Life.ru писал, что в Омской области произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии погибли два человека, ещё четверо получили травмы, среди пострадавших оказался двухмесячный ребёнок.
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