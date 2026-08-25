Экс-президента Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет Армении

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Антикоррупционный комитет страны. Об этом сообщил руководитель его офиса Баграт Микоян.

По словам представителя экс-главы государства, утром следственные органы перевезли Кочаряна в ведомство. Он назвал произошедшее «очередной атакой властей на президента Кочаряна и его семью».

Ранее стало известно об обысках в домах Роберта и его сына Левона Кочаряна — депутата оппозиционной фракции «Армения». Антикоррупционный комитет подтвердил проведение следственных действий по нескольким адресам в рамках уголовного производства о коррупционных преступлениях. Левон Кочарян ранее заявлял, что сотрудники Службы национальной безопасности пришли к нему домой утром 25 августа. Оппозиция связывает действия силовиков с политическим давлением, однако официальные причины следственных мероприятий пока не раскрыты.