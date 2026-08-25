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25 августа, 05:55

Мужчина выловил на Мальдивах кусок амбры стоимостью в десятки миллионов рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

На Мальдивах местный житель нашёл в море кусок амбры — ценного вещества, которое образуется в желудках кашалотов и используется в парфюмерии. Находка весом около девяти килограммов может стоить сотни тысяч долларов, пишет The Edition.

Мужчина плыл на лодке у острова Унгоофаару, заметил в воде странный предмет, выловил его и понял, что это может быть амбра. Чтобы подтвердить подлинность, находку отправили на экспертизу в Шри-Ланку.

Если окажется, что это действительно амбра, счастливчик может внезапно разбогатеть — за девять килограммов предлагают сотни тысяч долларов (это десятки миллионов рублей). На Мальдивах такие находки уже приносили удачу другим людям.

Амбра — редкое и дорогое вещество, за особенно качественные образцы платят до 40 тысяч долларов за килограмм (около 3,3 миллиона рублей). Таким образом, за 9 кг счастливчик может получить почти 30 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что в Северном море у побережья Северного Йоркшира поймали обыкновенного тунца весом 338 килограммов. Это первый случай за почти 90 лет — последний раз такую рыбу здесь ловили в 1939 году. Экипаж судна Dominator вытащил гиганта, и рыба была такой тяжёлой, что судно накренилось на один борт.

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Наталья Афонина
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