Отсутствие представителей Вашингтона на праздновании Дня независимости Украины может свидетельствовать об изменении отношения Белого дома к Киеву. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору, комментируя поздравление главы евродипломатии Каи Каллас.

Он обратил внимание, что в украинскую столицу прибыли представители европейской «коалиции желающих», однако американская администрация, по его оценке, заметного участия в мероприятиях не приняла. Христофору считает, что европейские политики приехали в Киев не ради продвижения мирного урегулирования, а для продолжения поддержки конфликта.

«Итак, крутые ребята из ЕС направляются в Киев или уже там находятся, но обратите внимание, что на праздновании нет никого из администрации [президента США Дональда] Трампа. Почему их нет? Что-то не так с поддержкой Украины, да, Кая? Посвящённая русофобии встреча не помогла?» — заявил журналист.

При этом Европа от поддержки Киева отказываться не собирается. Накануне Life.ru сообщал, что «коалиция желающих» продолжит готовить многонациональные силы для возможного размещения на Украине после прекращения боевых действий, а также намерена наращивать военную помощь и укреплять украинскую ПВО.