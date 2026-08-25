Владимира Зеленского в будущем может ждать судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Своим прогнозом он поделился в интервью газете «Южная Осетия».

По словам политика, попытки разжигать национальный конфликт с Россией в конечном счёте оборачиваются тяжёлыми последствиями для самих инициаторов. В качестве примера Медведев привёл бывшего грузинского лидера.

«Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало? Уверен, что в скором времени не менее печальная участь ждёт неонациста и террориста, главаря киевской хунты», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза полагает, что со временем Зеленский станет не нужен как украинскому обществу, так и западным покровителям. По версии Медведева, в итоге его должен ждать международный трибунал, если украинский политик до него доживёт. Аналогичным образом Медведев высказался и о русофобии, которую, по его оценке, культивируют западные государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что русские считали украинцев своими братьями, но в итоге оказались просто незнакомцами. По его словам, россиянам совершенно чужды черты неповторимого «украинского характера».