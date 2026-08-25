КПП на границе Украины и Молдавии закрыли после взрывов и пожара

Работа пункта пропуска «Виноградовка» на границе Украины и Молдавии временно остановлена после взрывов и пожара. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По утверждению ведомства, в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура погранпункта, на территории возник пожар. Спасатели оперативно локализовали возгорание. Сейчас через КПП не пропускают граждан и транспорт. О ситуации уведомили молдавскую сторону.

Пункт «Виноградовка» расположен в Одесской области рядом с границей Молдавии. Через расположенные в регионе международные переходы проходит часть грузов, направляемых на Украину из Румынии через молдавскую территорию.

Ранее Молдавия сообщила, что оборудует защитные сооружения на пограничных пунктах пропуска с Украиной. Укрепления появятся прежде всего на КПП, которые являются наиболее уязвимыми. Рядом с ними также планируется подготовить помещения, которые можно будет использовать в качестве укрытий.