Марочко: ВС России разбили укрепрайоны ВСУ при освобождении Кучерова Яра

Российские военные смогли разбить мощные укрепления и фортификационные сооружения противника после освобождения села Кучеров Яр в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Также в этом районе есть высоты, которые позволяют контролировать большую территорию, поэтому взятие Кучерова Яра очень важно для наших бойцов.

«В Кучерове Яре были серьёзные укрепрайоны противника, фортификационные сооружения, которые мы разбили. Здесь также есть ряд высот, которые позволяют контролировать довольно-таки обширный участок местности, так что освобождение Кучерова Яра очень важно для наших военнослужащих», — сказал Марочко ТАСС.

Он добавил, что освобождение этого села открывает российским войскам новые возможности для наступления в направлении Славянска и Краматорска.

Напомним, Минобороны России официально заявило об освобождении Кучерова Яра 24 августа. Село находится юго-западнее Краматорска. Сейчас российские войска наступают на Краматорск, в том числе через Дружковку. До окраин города нашим бойцам осталось меньше 6 километров. Одновременно с этим российские подразделения продвигаются и к Славянску.