Генеральная уборка: Домработница в Петербурге обчистила квартиру хозяев на 25 млн рублей

Домработница украла 25 млн рублей из квартиры на Смоленской улице в Санкт-Петербурге, воспользовавшись отъездом хозяев. Женщина много лет работала у семьи и за это время узнала, где владельцы жилья хранят сбережения.

Домработница получила 2 года за кражу 25 млн рублей. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Когда петербуржцы уехали из города на несколько дней, 49-летняя женщина вернулась в пустую квартиру и забрала коробку с деньгами, находившуюся на балконе, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Правоохранителям удалось вернуть большую часть похищенного: 23 млн рублей нашли у самой женщины и в квартире её родственницы. Ещё около 2 млн рублей остались невозмещёнными. Суд приговорил домработницу к двум годам колонии общего режима и обязал вернуть оставшуюся сумму владельцам.

Ранее в Петербурге мошенники вынесли из квартиры деньги и ценности на 2,5 млн рублей, убедив ребёнка хозяйки оставить ключи в детской коляске возле дома. Подозреваемого задержали, часть похищенного удалось вернуть.